'VS dreigen China vanwege beperkingen personenvliegverkeer'

Grootste idioot op Aarde, Trump.



Dankzij hem wordt corona in Amerika niet effectief bestreden.



Hij zou het voorbeeld moeten zijn, maar deze gast is rijp voor een opname in een kliniek.



Corona bestrijden met chloroquine.... de gast is van padje af, en dan mensen gewoon laten doorvliegen....



Idioot.....



NL zou ook een stop moeten doen op schiphol.

Horeca mogen geen klanten ontvangen binnen de 1,5 regel en vliegtuigen kunnen met 400 man in een vliegtuig zitten.



Waanzin.