'Wall Street sluit met duidelijke verliezen'

Mooi hoe Trump gesqueezed wordt door China. Hij zal de boeken in gaan als de grootste 'loser' of all times. 'Art of the biggest loss' wordt de sequel van zijn boek.



Trump heeft zijn fortuin gemaakt door keihard te onderhandelen en het af knijpen van ambtenaren van de stad New York met behulp van corrupte burgemeesters. En dan denken dat je van de Chinezen kunt winnen. LOL