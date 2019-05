Wall Street sluit met duidelijke verliezen

Gepubliceerd op | Views: 715

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met behoorlijke koersverliezen geëindigd, onder druk van de oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. Beleggers lijken de hoop te verliezen dat er spoedig een handelsakkoord bereikt kan worden tussen de economische grootmachten. Verder gingen de olieprijzen zwaar onderuit.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot 1,1 procent lager op 25.490,47 punten. De brede S&P 500 zakte 1,2 procent tot 2822,24 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,6 procent tot 7628,28 punten.

Het escalerende handelsconflict houdt de beurzen al tijden in zijn greep. President Donald Trump gooide eerder deze maand olie op het vuur door importtarieven te verhogen. Dat was net op het moment dat er op de financiële markten rekening werd gehouden met een mogelijke deal. China betaalde met gelijke munt terug.

Caterpillar

Bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsstrijd leverden in, met minnen voor machinebouwer Caterpillar en vliegtuigfabrikant Boeing tot 1,1 procent. Ook in de chipsector was het beeld negatief met verliezen voor Qualcomm, Adobe en AMD tot 3,8 procent. Apple ging 1,7 procent omlaag.

De oliefondsen ondervonden hinder van de gedaalde olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie zakte 5,4 procent tot 58,08 dollar. Brentolie werd 4,4 procent goedkoper op 67,88 dollar. De olie- en gasconcerns ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips werden tot 4,6 procent lager gezet.

Tesla steeg 1,4 procent, na zes verliesbeurten op rij. Topman Elon Musk denkt dat het aantal leveringen van elektrische auto's aan klanten dit kwartaal een record kan bereiken. De afgelopen tijd kwam de koers van Tesla onder druk te staan door zorgen of het bedrijf wel aan zijn doelstellingen kon voldoen.

Best Buy

Elektronicaketen Best Buy kwam met cijfers en ging 4,8 procent onderuit. L Brands, het moederbedrijf van lingeriemerk Victoria's Secret, werd beloond voor zijn resultaten met een plus van bijna 13 procent.

Op macro-economisch gebied werd door marktonderzoeker Markit gemeld dat de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie is afgezwakt. Daarnaast daalde de verkoop van nieuwe woningen in de VS.

De euro noteerde 1,1179 dollar tegen 1,1166 dollar in Europa.