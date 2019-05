Scherpe daling olieprijzen

Ja de benzine prijs stijgt met de dag ook al zakt de olieprijs In spanje kost een litertje benzine 1,30euro maar daar is alles goedkoper omdat accijns en belastingen veel lager zijn dan bij Rutte clan

Ik hoop dat ze vandaag (europarlement verk) een flinke nederlaag lijden met hun arrogant gedrag tegenover de flink bedonderde en betalende belasting betaler die nederlander is!!!!! Ja ze zetten zelf nog in om criminele vrouwen uit Irak/Syrie te halen ondanks dat de staat nederland levenslang hen moet onderhouden????

Maar wat maakt het uit slapend Nederland betaald het toch!!!!!!!!!!!