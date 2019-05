Verkoop nieuwe woningen VS flink omlaag

Gepubliceerd op | Views: 312 | Onderwerpen: huizenmarkt, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De verkoop van nieuwbouwwoningen in de Verenigde Staten is in april flink gedaald, na een forse stijging een maand eerder. Dat meldde het Amerikaanse ministerie van Handel.

De verkoop zakte op maandbasis met 6,9 procent, tot een tempo van 673.000 woningen gemeten op jaarbasis. Economen gingen in doorsnee uit van een daling van 2,5 procent.

In maart ging de verkoop met een herziene 8,1 procent omhoog. Eerder werd voor die maand nog een stijging met 4,5 procent gerapporteerd. De verkoop in maart lag met 723.000 woningen op het hoogste niveau in elf jaar.

De verkoop van nieuwe woningen staat onder druk door de stijgende huizenprijzen, wat zorgt voor een gebrek aan betaalbare woningen. De gemiddelde verkoopprijs steeg vorige maand met 8,8 procent op jaarbasis naar meer dan 342.000 dollar, het hoogste niveau sinds december 2017. Eerder bleek al dat ook de verkoop van bestaande woningen in april was afgenomen.