Stevige minnen voor Europese beurzen

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen stonden donderdag flink in het rood. De oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China zorgden voor een negatief sentiment bij beleggers. Op de financiële markten lijkt de hoop op een spoedig handelsakkoord tussen beide economische grootmachten te vervliegen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de middaghandel 1,6 procent in de min op 544,24 punten. De MidKap raakte 2,3 procent kwijt tot 740,76 punten. Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 1,8 procent achteruit.

Alle 25 hoofdfondsen op het Damrak stonden in het rood. Industrieel toeleverancier Aalberts, uitzender Randstad en staalproducent ArcelorMittal waren de grootste verliezers in de AEX met minnen tot 4,5 procent. In de MidKap stonden kabel- en telecomconcern Altice Europe en oliedienstverlener SBM Offshore onderaan met koersverliezen tot 5,3 procent.

TomTom

TomTom won 4 procent. Het navigatiebedrijf voert een omgekeerde aandelensplitsing door om 750 miljoen euro uit de verkoop van zijn Telematics-divisie uit te keren aan zijn aandeelhouders. Er zullen 16 aandelen worden omgezet naar 9 nieuwe aandelen.

Bij de kleinere bedrijven steeg Kiadis Pharma licht. Het biotechnologiebedrijf sloot een samenwerkingsovereenkomst met het Amerikaanse Be The Match BioTherapies. Biotechnoloog Curetis klom ruim 5 procent na positieve onderzoeksresultaten. Drankenproducent Lucas Bols, die met jaarcijfers kwam, daalde 0,7 procent.

Deutsche Bank

In Frankfurt bereikte Deutsche Bank (min 3 procent) de laagste koers ooit. De bank, die de fusiegesprekken met concurrent Commerzbank zag mislukken, houdt een aandeelhoudersvergadering. Topman Christian Sewing wil onder meer stevig snijden bij de zakenbank om het vertrouwen van beleggers terug te winnen. Autobouwer Daimler (min 7,3 procent) noteerde ex-dividend en kondigde een kostenherziening aan.

De euro was 1,1113 dollar waard tegen 1,1159 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,2 procent minder op 58,86 dollar. De prijs van Brentolie daalde 3,6 procent tot 68,50 dollar per vat.