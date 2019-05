'Ook Wall Street doet weer stap terug'

Gepubliceerd op | Views: 546

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York doen donderdag naar verwachting een stap terug. Daarmee volgt Wall Street het voorbeeld van beurzen in Azië en Europa, die ook gebukt gaan onder de oplopende handelsspanningen. De koersval van Tesla zet donderdag waarschijnlijk ook door. De automaker staat voor zijn zevende verliesbeurt op rij.

Het oplopende handelsconflict tussen China en de VS houdt de beurzen al tijden in hun greep. De Amerikaanse president Donald Trump gooide eerder deze maand olie op het vuur door importtarieven te verhogen. Dat was net op het moment dat er op de financiële markten rekening werd gehouden met een mogelijke handelsdeal. China sloeg met gelijke munt terug.

Verschillende kenners zijn pessimistischer geworden over de kansen dat het tussen China en de VS nog goed komt. Volgens China moeten de Amerikanen hun 'foute acties' corrigeren. Pas dan is Peking bereid om handelsgesprekken te hervatten.

Tesla

Verder stapelen de zorgen om Tesla zich op. Dit keer zijn het analistenrapporten van Morgan Stanley en Loup Ventures die de beurswaarde van de automaker geen goed zullen doen. In een maand tijd speelde Tesla ruim een kwart aan waarde kwijt. Onder meer de handelsspanningen zitten de automaker dwars, die qua verkopen voor een groot deel afhankelijk is van Chinese consumenten.

Verder kwam elektronicaketen Best Buy met cijfers. De vergelijkbare winkelverkopen vielen daarbij hoger uit dan waar rekening mee werd gehouden.

Boeing

Vliegtuigmaker Boeing staat eveneens in de schijnwerpers. Het bedrijf lijkt de aanpassingen aan de gewraakte 737 MAX-toestellen af te hebben. De vraag is wanneer toezichthouders akkoord zullen gaan met de update. Dat kan volgens verschillende berichten een proces van de lange adem worden. Ondertussen zijn er steeds meer luchtvaartmaatschappijen die aankloppen bij Boeing voor compensatie voor geleden schade.

De leidende Dow Jones-index sloot woensdag uiteindelijk 0,8 procent hoger op 25.877,33 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 2864,36 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 1,1 procent tot 7785,72 punten.