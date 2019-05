Shell loopt ver voor in Golf van Mexico

Gepubliceerd op | Views: 429

DEN HAAG (AFN) - Olie- en gasreus Shell is veel eerder dan geraamd begonnen met de olieproductie op zijn nieuwe platform in de Golf van Mexico voor de kust van de Verenigde Staten. Het bedrijf zegt maanden voor te lopen op de oorspronkelijke planning.

Het nieuwe platform Appomattox, waar Shell een belang van 79 procent in heeft, is naar verwachting goed voor een productie van 175.000 vaten olie-equivalenten per dag. Shell benadrukt dat het bedrijf met de opstart van het platform ook ver binnen het beoogde budget is gebleven.

De investeringsbeslissing over de Appomattox nam Shell al in 2015. Gelet op de raming destijds vielen de kosten uiteindelijk 40 procent lager uit. Dat is in lijn met andere ontwikkelkosten voor diepwaterprojecten die Shell de voorbije jaren wist te drukken. De overige 21 procent van Appomattox is in handen van CNOOC.