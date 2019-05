Handel in aandelen Frans Casino opgeschort

Wel opvallend dat de handel in Rallye de hele dag niet van start is gegaan, ik las ergens op verzoek van Rallye.



Tsja, blijkbaar dacht men dat het niet nodig was de handel in Casino op te schorten.



Geen handel in Rallye in afwachting van een persbericht, niet gek wat er vanmorgen gebeurde met de koers van Casino. Toen er al bijna 8% vanaf was hebben ze die handel ook maar stilgelegd.



Lekker slim allemaal ..................