Handel in aandelen Frans Casino opgeschort

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De handel in aandelen van supermarktconcern Casino op de beurs in Parijs ligt tot nader order stil. Ook in moederbedrijf Rallye kan niet meer worden gehandeld. De bedrijven komen naar eigen zeggen later op donderdag met een verklaring.

Tot het moment van schorsing stonden de aandelen Casino dik 8 procent lager op het laagste punt in acht maanden tijd. Kenners speculeren over een op handen zijnde schuldsanering of andere ingrepen bij het bedrijf. Rallye en Casino zouden er volgens sommigen een ondoorzichtige boekhouding op na houden om de eigen financiële situatie te maskeren.

Dat de typisch Franse hypermarché Casino het moeilijk heeft, was al wel bekend. Consumenten kiezen minder vaak voor de enorme supermarkten buiten woonkernen en shoppen vaker online of in kleinere supermarkten.