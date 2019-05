China: VS moeten foute acties corrigeren

Vind het allemaal nog wel meevallen, volgens mij kwam dezelfde boodschap ook al eerder naar buiten. Vooralsnog geen echte escalatie van Chinese zijde, alleen dat ze niet verder willen praten...



Volgens mij snapt China dat ze Trump alleen maar in de hand werken als zij ook met sancties komen. Zij houden het hoofd koel en de focus op de lange termijn en blijken daarmee betrouwbaarder (voor het bedrijfsleven) dan de Amerikaanse regering. China heeft een grote lokale markt, als zij het hoofd koel houden blijven buitenlandse bedrijven investeren in deze groeimarkt en drijven ze gerust handel met andere landen.



Natuurlijk kan China een echte all-out handelsoorlog met de VS niet winnen, dan verliezen beide partijen maar China onevenredig hard. Ze snappen ook wel dat Trump het tot het uiterste zal spelen.



Overigens ben ik het wel eens met de aanpak van de oneerlijke handelspraktijken (staatssteun+dumpen+schenden van IP) van China die hebben geleid tot concurrentievervalsing. Zou fijn zijn als Europa haar industrie/bedrijven wat meer hier tegen zou beschermen, maar dat lijkt te worden tegengehouden met landen die van grote Chinese investeringen genieten.