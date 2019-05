KPN vang bot in zaak tegen fusie concurrenten

Gepubliceerd op | Views: 286

BRUSSEL (AFN/BLOOMBERG) - De eerdere fusie tussen tussen Vodafone en Liberty Global Dutch, het moederbedrijf van Ziggo is niet in strijd net de regels voor de interne markt. Dat heeft het Europees Hof bepaald. De rechter ging niet mee in de klacht die telecomconcern KPN tegen het eerdere besluit van de Europese Commissie indiende.

Vodafone en Liberty Global bundelden eind 2016 hun Nederlandse activiteiten. Daaruit bestond fusiebedrijf VodafoneZiggo dat na KPN een tweede grote speler werd die in Nederland vaste én mobiele diensten aanbiedt met een eigen netwerk.