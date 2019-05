Bedrijvigheid industrie eurozone daalt

Gepubliceerd op | Views: 832 | Onderwerpen: Duitsland, Europa

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De bedrijvigheid van de industrie in de eurozone is in mei onverwacht gedaald. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van marktonderzoeker Markit.

De inkoopmanagersindex voor de industrie kwam uit op een stand van 47,7 tegen 47,9 in april. Economen hadden in doorsnee op een stand van 48,1 gerekend. Een niveau van boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp. Ook de bedrijvigheid in de dienstensector nam af. Daar kwam de inkoopmanagersindex uit op 52,5, van 52,8 een maand eerder.

Ook in Duitsland deed de industrie het minder. De inkoopmanagersindex voor de industrie in dat land ging in mei naar een stand van 44,3, van 44,4 een maand eerder. Economen hadden in doorsnee op een stand van 44,8 gerekend. De dienstensector groeide wel, maar deed dat iets minder hard dan in april met een stand van 55,0.

In Frankrijk was er in de industrie sprake van licht toegenomen bedrijvigheid. De index kwam uit op een stand van 50,6, tegen 50,0 een maand eerder. Daar deed de dienstensector het beter dan verwacht met een stand van 51,7. Dat was in april nog 50,5.