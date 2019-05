'Kiadis op schema voor goedkeuring ATIR101'

Gepubliceerd op | Views: 156

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnoloog Kiadis Pharma loopt op schema om in Europa voorwaardelijke goedkeuring te krijgen voor zijn geneesmiddel ATIR101. Dat maken analisten van KBC Securities op uit een melding van het bedrijf.

Kiadis maakte bekend zijn antwoorden te hebben ingediend op vragen van het comité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat gaat over menselijk gebruik van medicijnen. Dat comité komt waarschijnlijk in juni of juli met een oordeel over ATIR101, stellen de marktvorsers. Het doel om dit geneesmiddel voor het einde van dit jaar in Europa op de markt te zetten, zou daarmee haalbaar zijn.

KBC hanteert een buy-advies en koersdoel van 20,50 euro. Het aandeel stond donderdagochtend omstreeks 09.15 uur 4,6 procent hoger op 9,49 euro.