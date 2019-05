Damrak opent in het rood

Gepubliceerd op | Views: 872

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag in het rood geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met verliezen. Beleggers bleven voorzichtig nadat de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin liet weten dat er nog geen nieuwe handelsgesprekken tussen de VS en China op het programma staan.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,8 procent in de min op 548,49 punten. De MidKap verloor 1,1 procent tot 750,06 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 0,9 procent in.

Staalproducent ArcelorMittal sloot de rij bij de hoofdfondsen op het Damrak met een verlies van 2,5 procent. Levensmiddelenconcern Unilever, dat door Morgan Stanley op de favorietenlijst werd gezet, was de enige stijger met een plusje van 0,2 procent.

In de MidKap stond kabel- en telecomconcern Altice Europe onderaan met een min van dik 4 procent. TomTom daalde 2,3 procent. Het navigatiebedrijf voert een omgekeerde aandelensplitsing door om 750 miljoen euro uit de verkoop van zijn Telematics-divisie uit te keren aan zijn aandeelhouders. Er zullen 16 aandelen TomTom worden omgezet naar 9 nieuwe aandelen.