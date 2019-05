AEX over breed front omlaag

Al dagenlang dalen europese beurzen veel harder dan wallstreet. Hoewelde yankees juist meet last zouden moeten hebben. Geen enkele analist schrijft iets over de financials die al wekenlang dalen vanaf die handelszorgen en wederom de financials in usa zijn zgn immuun...aex is ondertussen bijna 30 punten gecrasht oftwel ca 6 procrnt en wallstreet hoeft maar procenten te stijgen en zit dan weer op zijn alltime high...