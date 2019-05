Unilever op favorietenlijstje Morgan Stanley

Gepubliceerd op | Views: 182

ASMTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Unilever is op een favorietenlijstje gezet van Morgan Stanley. Het Brits-Nederlandse concern is nu een "top pick" van de bank in de sector voor verzorgings- en voedingsmiddelen.

Het aandeel Unilever presteerde volgens Morgan Stanley vanaf de jaarstart onder de maat. De bank verwacht dat het concern strategische opties heeft om zijn portefeuille te optimaliseren. Unilever behaalt naar verwachting zijn doelstelling voor winstmarges in 2020. Daarna zal het concern "verstandig en pragmatisch" aansturen op omzetgroei en verbetering van de winstgevendheid, zo verwacht Morgan Stanley.

Morgan Stanley hanteert een overweight-advies met een koersdoel van 62 euro. Unilever sloot woensdag op 54,44 euro.