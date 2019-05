Kleine economische groei Duitsland

Gepubliceerd op | Views: 507 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De economie van Duitsland is in het eerste kwartaal met 0,4 procent gegroeid op kwartaalbasis, na een stagnatie in de voorgaande periode. Dat liet het Duitse federale statistiekbureau woensdag weten op basis van een definitief cijfer. Dat kwam overeen met de voorlopige gegevens die het Duitse statistiekbureau eerder deze maand vrijgaf.

In vergelijking met een jaar eerder toonde de economie van Duitsland een plus van 0,6 procent, tegen een groei van 0,9 procent in het vierde kwartaal.