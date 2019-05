'Lager begin voor Amsterdamse beurs'

Gepubliceerd op | Views: 1.742

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt donderdag lager te beginnen. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met verliezen openen. Beleggers blijven voorzichtig nadat de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin liet weten dat er nog geen nieuwe handelsgesprekken tussen de VS en China op het programma staan.

Op Damrak zal het aandeel Heineken mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van AlphaValue verhoogden hun advies voor de bierbrouwer. Levensmiddelenconcern Unilever werd toegevoegd aan de favorietenlijst van Morgan Stanley.

Ook gaat de aandacht uit naar TomTom. Het navigatiebedrijf voert een omgekeerde aandelensplitsing door om 750 miljoen euro uit de verkoop van zijn Telematics-divisie uit te keren aan zijn aandeelhouders. Er zullen 16 aandelen TomTom worden omgezet naar 9 nieuwe aandelen.

Gebroken

Lucas Bols kwam met cijfers. De drankenproducent heeft in zijn gebroken boekjaar, dat tot eind maart liep, de omzet opgevoerd. Met name in de Verenigde Staten en China presteerde het bedrijf goed. In Europa ging het juist minder. De nettowinst nam af.

RoodMicrotec hoeft een debiteur, waarmee het bedrijf in de clinch lag, uiteindelijk slechts 5225 euro aan schade te vergoeden. Dit terwijl in verband met de claim in 2018 een voorziening van 130.000 euro in de boeken was opgenomen. Volgens de toeleverancier aan de chipindustrie heeft de rechter een vonnis gewezen en zal de voorziening nu vrijvallen.

Studie

Biotechnologiebedrijf Kiadis Pharma heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Amerikaanse Be The Match BioTherapies. De krachtenbundeling is bedoeld ter ondersteuning van de studie voor ATIR101, dat is bedoeld voor gebruik bij beenmergtransplantaties bij leukemiepatiënten. ATIR101 is het belangrijkste middel van Kiadis.

De Europese beurzen bleven woensdag dicht bij huis. De AEX-index sloot ongewijzigd op 552,97 punten en de MidKap daalde 0,3 procent tot 758,04 punten. De beurs in Parijs verloor 0,1 procent lager. Frankfurt steeg 0,2 procent en Londen won 0,1 procent. Wall Street deed een stap terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 25.776,61 punten. De brede S&P 500 verloor 0,3 procent en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,5 procent.

De euro was 1,1149 dollar waard, tegen 1,1159 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 60,86 dollar. De prijs van Brentolie daalde 1 procent tot 70,30 dollar per vat.