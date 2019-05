Meer omzet Belgische baggeraar DEME

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: België

ZWIJNDRECHT (AFN) - De Belgische baggeraar en maritiem dienstverlener DEME heeft zijn omzet in het eerste kwartaal zien groeien. Dat was te danken aan traditionele baggeractiviteiten, met opdrachten in Irak, Qatar, India en Afrika.

Uit het handelsbericht van houdstermaatschappij Ackermans & Van Haaren komt naar voren dat DEME de opbrengsten met 5 procent zag aandikken tot 613,8 miljoen euro. Ook de andere activiteiten van DEME, zoals milieudiensten en scheepsbouwmaterialen zagen de omzet stijgen. DEME had eind maart een orderboek van ruim 3,9 miljard euro.