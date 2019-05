Huawei heeft voor 1-2 maanden pruductie voorraad, daarna wordt het een probleem om alle producten verder te kunnen produceren, er zullen er meerdere uitvallen. Dit is natuurlijk een groot voorbeeld en drijfveer voor China om nog meer in eigen hand te nemen en zelf te produceren, al zal dit niet voor alle producten kunnen.

Ook bij een handelsaccoord wordt het voor Huawei niet beter, China is en zal terug slaan op andere gebieden welke niet direct zichtbaar zijn maar later grotere uitwerkingen hebben alswat men denkt.