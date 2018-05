Extra dollar-notering voor Pershing Square

Gepubliceerd op | Views: 39

LONDEN (AFN) - Pershing Square Holdings (PSH) krijgt later deze maand een extra dollar-notering aan de beurs in Londen. Aandelen van het investeringsbedrijf worden nu al in dollars verhandeld in Amsterdam en in ponden in Londen.

Vanaf 29 mei gaat de handel in PSH aan de London Stock Exchange (LSE) zowel in dollar als in ponden. De stap is bedoeld om de markttoegang te vergroten en het zo makkelijker te maken voor investeerders om aandelen te kopen. Voor de handel in Amsterdam verandert er niets.