quote: systemtrader schreef op 23 mei 2018 om 22:43:

koersen omhoog na hint op renteverhoging?

Logisch toch??

Jij volgt de beurzen nog niet zo lang? Heb je hier ooit iets logisch zien gebeuren? Het zijn alleen maar lemmingen die elkaar achterna lopen. Totaal geen idee hebben waar ze naar toe gaan. Onderweg alle negatieve nieuws negeren of omzetten in positief nieuws. Alleen maar positief nieuws benadrukken. En uiteindelijk als ze aan hun top zitten als dwazen het ravijn in gaan. Waar ik nog het meest van geniet zijn de technisch analisten. Die denken dat ze iets voorspellen. Maar zijn in feite alleen gedrag aan het analyseren. De construct validiteit van hun ingewikkelde rekenmethoden is er niet. Het doet niks. Kijk vanavond maar eens naar de 10 jaars bonds van de VS.