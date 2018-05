Het kwam als een verassing. De woordjes per direct geven een bepaald beeld, maar kan ook foutief geschreven zijn.



Hij is vast opgestapt, omdat hij niets met de 20% extra aandelenuitgifte (is nu mogelijk i.v.m. goedkeuring op de AVA) te maken wil hebben ;-)))))

Geldt voor de periode 23 mei 2018 t/m 23 juli 2019.