KPN verdeelt dividend Telefónica Deutschland

Onderwerpen: dividend

DEN HAAG (AFN) - KPN keert binnenkort een speciaal interim dividend van 1,3 eurocent per aandeel uit. Het telecombedrijf had eerder dit jaar immers aangekondigd om het te ontvangen Telefónica Deutschland-dividend over 2017 aan zijn aandeelhouders uit te keren.

De uitbetaling zal plaatsvinden op 30 mei, met aftrek van 15 procent dividendbelasting. In de Duitse aanbieder heeft KPN een minderheidsbelang.