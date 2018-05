Verliezen op Wall Street houden aan

Gepubliceerd op | Views: 299

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn woensdag met verliezen aan de handelsdag begonnen. Oplopende handelsspanningen tussen China en de VS zorgen wederom voor een mineurstemming, na de koersdaling een dag eerder. Beleggers waren wel enthousiast over het kwartaalbericht van juweliersketen Tiffany.

De Dow-Jonesindex ging kort na de openingsbel 0,4 procent omlaag tot 24.735 punten. De brede S&P 500 verloor ook 0,4 procent, op 2713 punten, en technologiebeurs Nasdaq leverde datzelfde percentage in, bij een stand van 7351 punten.

Tiffany noteerde in de eerste handelsminuten bijna 14 procent in de plus. De keten heeft zijn verwachtingen voor het lopende boekjaar naar boven toe bijgesteld en kwam met een aandeleninkoopprogramma op de proppen. Tiffany profiteerde in het afgelopen kwartaal wederom van aantrekkende verkopen, onder meer doordat het zich meer richt op een jonger publiek.

Target

Supermarktketen Target zakte na het openen van de boeken juist een kleine 5 procent, ondanks dat de cijfers beter waren dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Doe-het-zelfwinkel Lowe's kwam volgens kenners met tegenvallende resultaten, maar wist beleggers wel te bekoren. Het aandeel ging in de eerste handelsminuten met bijna 8 procent omhoog.

Ralph Lauren sloot het afgelopen kwartaal af met winst, terwijl in dezelfde periode vorig jaar nog een verlies werd geleden. Beleggers zetten het modemerk ruim 7 procent hoger.