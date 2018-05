Voor het eerst vrouw aan het roer bij Revlon

Gepubliceerd op | Views: 192

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Cosmeticafabrikant Revlon krijgt voor het eerst een vrouw als hoogste bestuurder. Debra Perelman neemt het stokje over van Paul Meister die op de winkel paste na het opstappen van Fabian Garcia eind januari.

Perelman is de dochter van de belangrijkste aandeelhouder, de miljardair Ronald Perelman. Ze was al operationeel eindverantwoordelijke in het bestuur van Revlon. Perelman krijgt de belangrijke taak Revlon weer op de kaart te zetten.

Onder leiding van Garcia kampte Revlon met verliezen en een forse schuldenlast. Het bedrijf heeft veel last van sterke concurrentie van kleinere beauty-speciaalwinkels en webshops.