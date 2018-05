Jaguar Land Rover heeft last van dieselvrees

Gepubliceerd op | Views: 491

MUMBAI (AFN/BLOOMBERG) - Jaguar Land Rover heeft in het afgelopen boekjaar flink minder auto's verkocht in Europa en met name het Verenigd Koninkrijk. De dochteronderneming van het Indiase autoconcern Tata Motors wijt de verkoopdip aan angst voor strengere regels voor dieselauto's.

De Britse verkopen liepen in het boekjaar dat tot eind maart liep met bijna 13 procent terug en in de regio Europa met ruim 5 procent. De tegenwind in Europa werd tenietgedaan door de verkopen in China, die met bijna een vijfde stegen. De totale omzet van Jaguar Land Rover steeg met 6 procent tot 25,8 miljard pond (29,4 miljard euro). De brutowinst kwam uit op 1,5 miljard pond.

Topman Ralf Speth maakt zich geen zorgen over de moeilijke Europese markt. Onderliggend heeft het bedrijf volgens hem zijn zaakjes voor elkaar, met name door de goede verkopen in Azië. Ook de introductie van nieuwe modellen als Land Rover Discovery en de aanhoudend goede verkopen van de Jaguar F-PACE dragen daaraan bij.