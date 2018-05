Beursuitbater NYSE geeft PPG tik op vingers

Gepubliceerd op | Views: 358

NEW YORK (AFN) - Verfmaker PPG heeft een tik op de vingers gehad van het New Yorkse beursbedrijf New York Stock Exchange (NYSE). Het Amerikaanse bedrijf is in overtreding omdat het te laat was met zijn kwartaalcijfers. PPG had die eind maart moeten indienen.

PPG, dat vorig jaar probeerde AkzoNobel over te nemen, heeft de cijferpublicaties over 2017 en het eerste kwartaal van dit jaar ingetrokken wegens boekhoudkundige onregelmatigheden. De onderneming onderzoekt die onregelmatigheden, maar kan nog niet zeggen wanneer dat onderzoek is afgerond.

Volgens PPG zijn de waarschuwingen van NYSE een routinekwestie. Het bedrijf heeft nu zes maanden de tijd om zijn zaakjes op orde te krijgen, maar die termijn kan nog worden verlengd. In het ergste geval leidt de kwestie ertoe dat PPG zijn beursnotering kwijtraakt.