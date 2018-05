Hoofdkantoor FNG naar België

Gepubliceerd op | Views: 208 | Onderwerpen: België

ZOETERMEER (AFN) - Kledingbedrijf FNG verplaatst zijn hoofdkantoor van Zoetermeer naar het Belgische Mechelen. De aandeelhouders hebben daar tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering goedkeuring voor gegeven.

De onderneming, eigenaar van kledingwinkels als Claudia Sträter, Miss Etam en Steps, werd al grotendeels vanuit Mechelen geleid. FNG werd in 2016 Nederlands toen het Miss Etam, dat een Nederlandse beursnotering had, overnam. Na een verplaatsing naar België wil FNG wel aan de Amsterdamse beurs genoteerd blijven. Daarnaast wil het bedrijf in de toekomst een notering aan de beurs in Brussel aanvragen.

De aandeelhouders gingen ook akkoord met de benoeming van Anja Maes en Emmanuel Bracke als bestuurder.