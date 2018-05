Britse inflatie zwakt iets af

Gepubliceerd op | Views: 212 | Onderwerpen: Groot-Britannië, inflatie

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De inflatie in Groot-Brittannië is in april gedaald naar 2,4 procent op jaarbasis, van 2,5 procent een maand eerder. Dat meldde het Britse statistiekbureau. De inflatie kwam uit op het laagste niveau in dertien maanden.

De minder sterk stijgende prijzen van onder meer vliegtickets hadden een drukkend effect. Daartegenover stond de prijsstijging van brandstoffen. De kerninflatie zakte naar 2,1 procent. De Britse centrale bank zegt al langer dat de inflatie dit jaar zal afnemen. Voor volgend jaar wordt gemikt op een niveau van 2 procent.

De Bank of England (BoE) wees eerder al op het verminderde effect van externe factoren dat het Britse pond zal hebben op de prijzen. De munt is sinds medio 2016, toen de Britten er in meerderheid voor kozen uit de Europese Unie te stappen, fors in waarde gedaald ten opzichte van valuta's als de euro en de dollar. Ook nu zegt BoE dat externe invloeden zullen afnemen.

De Britse producentenprijzen stegen in april op jaarbasis met 2,4 procent, tegen 2,5 procent een maand eerder.