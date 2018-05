Chemietak AkzoNobel investeert in India

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: India

AMSTERDAM (AFN) - De chemietak van AkzoNobel vergroot de productiecapaciteit van zijn fabriek voor organische peroxide in India. De onderneming steekt 4 miljoen euro in de uitbreiding van de fabriek in Mahad. Die investering moet de productiecapaciteit van de vestiging met 80 procent vergroten.

Organische peroxide is een belangrijke grondstof voor polymeren, die op hun beurt worden verwerkt in bijvoorbeeld schoenzolen en pvc-buizen. Met de verhoogde productie wil het bedrijf voldoen aan de toegenomen vraag in India en het Middel-Oosten.

AkzoNobel is momenteel bezig met de verkoop van zijn divisie Specialty Chemicals aan de Amerikaanse investeerder Carlyle. De verfreus verwacht dat die transactie naar verwachting aan het einde van dit jaar is afgerond.