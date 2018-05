Veolia voorziet fabriek Arcelor van energie

Gepubliceerd op | Views: 350 | Onderwerpen: energie, staal

FOS-SUR-MER (AFN) - De Franse energieleverancier en industrieel dienstverlener Veolia gaat een fabriek van staalproducent ArcelorMittal van energie voorzien. De deal omtrent de fabriek in het Zuid-Franse Fos-sur-Mer heeft een looptijd van vijftien jaar en een waarde van 450 miljoen euro. Voor dat bedrag onderhoudt Veolia ook de energie-installaties van de fabriek.

Veolia en ArcelorMittal steken in een samenwerkingsverband de komende drie jaar ook 190 miljoen euro in modernisering van de energievoorziening in de fabriek. Daardoor moet die minder CO2 uit gaan stoten, onder meer door de energie en gassen die vrijkomen bij het maken van staal af te vangen en elders opnieuw in te zetten.