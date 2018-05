Damrak lager na terugkeer handelszorgen

Uiteindelijk verliezer is Amerika.



Handelstekort met China, Canada, Mexico en Japan wordt door Amerika zelf veroorzaakt.

Teveel op de pof consumeren en weining sparen....



Amerika boos op China vanwege overheid subsidie.

Amerika boos op Airbus vanwege europese subsidie.



En ondertussen voeren ze een eigen subsidie in en ze noemen het dan import heffing toeslag.



Jammer dat wij geen captain aan boord hebben binnen de EU die het gevecht aandurft met Amerika, want NL heeft met Amerika een handels tekort...



Gaan wij ook import heffen voor Am. produkten....



wat een soap.