Overname voor HAL-dochter

ROTTERDAM (AFN) - Broadview, een dochterbedrijf van investeerder HAL, neemt 75,5 procent van het stemrecht over in Westag & Getalit van de Gethalia Stichting. Dat werd woensdag bekendgemaakt. Er komt ook een vrijwillig openbaar bod op de resterende aandelen Westag.

De gezamenlijke koopsom van de twee transacties zal ongeveer 170 miljoen euro bedragen. Westag is een producent van materialen voor interieurafwerking en de bouwsector. Het productaanbod omvat deuren en kozijnen, maar ook keukenbladen en vensterbanken.

Ook produceert de onderneming onder meer beklede multiplex-panelen. Westag, opgericht in 1901, is gevestigd in Duitsland en heeft circa 1300 mensen in dienst. De omzet over 2017 bedroeg 234,4 miljoen euro.