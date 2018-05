Gepubliceerd op | Views: 1.990

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent woensdag naar verwachting met verlies. Ook de andere beursgraadmeters in Europa lijken lager te beginnen. De handelszorgen keerden terug op de wereldwijde markten nadat president Donald Trump liet weten niet tevreden te zijn over de laatste handelsgesprekken met China.

Beleggers verwerken daarnaast de uitspraken van de Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin, die aangaf dat staal- en aluminiumtarieven voor China blijven gelden. Eerder zei hij nog dat de Amerikaanse importheffingen op Chinese producten waren opgeschort. Maar dat waren andere tarieven. Ook uitte Trump zijn twijfel of de langverwachte ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un volgende maand wel doorgaat.

Op het Damrak kondigde Shell aan zijn belang in een Chinees kolenvergassingsproject te verkopen aan samenwerkingspartner Sinopec. Daarmee komt een einde aan een coöperatie die bijna twintig jaar heeft geduurd. De verkoop is onderdeel van het omvangrijke desinvesteringsprogramma van het olie- en gasconcern na de aankoop van gasreus BG Group.

DPA

Désirée Theyse is bij detacheerder DPA benoemd tot financieel directeur. Dat gebeurde op de aandeelhoudersvergadering. Haar voorgenomen benoeming was in maart al aangekondigd. Sinds januari werkte Theyse al als strategisch directeur bij DPA.

In Londen staat Barclays in de schijnwerpers. De Britse bank is verschillende strategische opties aan het onderzoeken. Daarbij wordt ook gekeken naar het samengaan met Standard Chartered of een andere branchegenoot, schreef zakenkrant Financial Times (FT) op basis van ingewijden.

Hoger

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger. De AEX-index steeg 0,4 procent tot 572,05 punten en de MidKap klom 0,9 procent tot 813,82 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt sloten 0,1 tot 0,7 procent in de plus.

Op Wall Street werden verliezen geleden. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent lager op 24.834,41 punten. De brede S&P 500 verloor 0,3 procent en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,2 procent in.

De euro was 1,1756 dollar waard, tegen 1,1782 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,4 procent tot 71,90 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 79,01 dollar per vat.