Groen licht voor financieel directeur DPA

AMSTERDAM (AFN) - Désirée Theyse is bij detacheerder DPA benoemd tot financieel directeur. Dat gebeurde op de aandeelhoudersvergadering. Haar voorgenomen benoeming was in maart al aangekondigd. Sinds januari werkte Theyse al als strategisch directeur bij DPA.

De aandeelhouders stemden ook in met de benoeming van Albert Klene tot commissaris. De termijn van president-commissaris Ron Icke werd met twee jaar verlengd.