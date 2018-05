Shell verkoopt belang in Chinese samenwerking

Gepubliceerd op | Views: 516 | Onderwerpen: China

DEN HAAG (AFN/BLOOMBERG) - Shell verkoopt zijn belang in een Chinees kolenvergassingsproject aan samenwerkingspartner Sinopec. Daarmee komt een einde aan een coöperatie die bijna twintig jaar heeft geduurd.

De verkoop is onderdeel van het omvangrijke desinvesteringsprogramma van de olie- en gasreus na de aankoop van gasreus BG Group. Van de beoogde 30 miljard dollar is 26 miljard dollar gerealiseerd na het eerste kwartaal. Shell heeft 50 procent van het samenwerkingsverband in handen. De verkoop van het belang moet eind juni zijn voltooid. Een bedrag werd niet genoemd.

Shell en Sinopec investeerden in 2001 gezamenlijk 1,3 miljard yuan (ruim 173 miljoen euro) om de kolenvergassingsinstallatie te bouwen in Yueyang in de zuidelijke provincie Hunan. De productie begon zes jaar later. In 2012 werd nog eens 1,2 miljard yuan gestoken in de bouw van een tweede productielijn.