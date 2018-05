'Barclays onderzoekt samengaan met andere bank'

Gepubliceerd op | Views: 667

LONDEN (AFN) - De Britse bank Barclays is verschillende strategische opties aan het onderzoeken. Daarbij wordt ook gekeken naar het samengaan met Standard Chartered of een andere branchegenoot, aldus zakenkrant Financial Times (FT) op basis van ingewijden.

Volgens de krant is een fusie ,,een van de vele ideeën die rondgaat'' bij Barclays, sinds de activistische investeerder Edward Bramson in maart een van de grootste aandeelhouders bleek te zijn. De oprichter van Sherborne Investors zou naar verluidt willen dat Barclays harder snijdt in zijn handelstak.

Er zou bij Barclays in het bestuur overigens geen sprake zijn van ,,formele discussies'' over een potentieel samengaan met een ander financieel concern. Wel zou er een privé-gesprek zijn geweest tussen twee toplieden van Barclays en StanChart, over de mogelijke voordelen van een deal. Bij bestuurders van Barclays zouden ook ,,hypothetische combinaties'' met Deutsche Bank, Credit Suisse en DBS Group zijn doorgenomen.

Woordvoerders van de banken wilden geen commentaar geven.