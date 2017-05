'Akkoord noodsteun Monte dei Paschi dichtbij'

Gepubliceerd op | Views: 52

MILAAN (AFN/BLOOMBERG) - Italië verwacht binnen enkele dagen overeenstemming te hebben met Europese autoriteiten over de plannen om probleembank Monte dei Paschi di Siena er weer bovenop te helpen. Dat heeft een hoge ambtenaar van het Italiaanse ministerie van Financiën dinsdag laten weten aan journalisten in Milaan.

Er wordt al enkele maanden onderhandeld met Brussel en de Europese Centrale Bank (ECB) over voorstellen om de oudste bank ter wereld met bij elkaar 8,8 miljard euro te kunnen steunen. Monte dei Paschi di Siena had om hulp gevraagd omdat de bank grote gaten in zijn kapitaalbuffers heeft en moeite heeft om geld bij private investeerders op te halen.

Het Italiaanse parlement gaf eerder dit jaar al groen licht voor een reddingsfonds voor de Italiaanse bankensector met een omvang van 20 miljard euro. Daarmee is een flinke pot met geld beschikbaar om aan in financiële problemen verkerende banken noodsteun en liquiditeitsgaranties te verstrekken.