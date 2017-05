Europese beurzen sluiten tamelijk vlak

Gepubliceerd op | Views: 13 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn dinsdag zonder grote uitslagen gesloten. Beleggers verwerkten onder meer enkele macro-economische cijfers en er was wat bedrijfsnieuws. De terreuraanslag in het Britse Manchester, waarbij meer dan twintig doden vielen, leek weinig invloed te hebben op de handel.

De Amsterdamse AEX-index ging 0,1 procent hoger de handel uit op 528,17 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 791,27 punten. In Londen zakte de beurs 0,1 procent. Frankfurt en Parijs stegen tot 0,5 procent.

Altice was met afstand de grootste winnaar in de AEX met een plus van 3 procent. Altice USA, de Amerikaanse dochter van het in Amsterdam genoteerde telecom- en kabelconcern, gaat zich meer toeleggen op naamsbekendheid en wil op termijn met één merknaam verder.

AkzoNobel

AkzoNobel ging 1 procent omhoog bij de hoofdfondsen. De topman van de Amerikaanse belager PPG zei dinsdag op een persbijeenkomst meer tijd te willen voor de overnamepoging van het Nederlandse van het verf- en chemiebedrijf. Aegon noteerde ex-dividend en was daardoor de sterkste daler. De verzekeraar zakte 5,1 procent.

Bij de kleinere fondsen eindigde Esperite na een tijd in de plus gestaan te hebben met een koersverlies van ruim 3 procent. Het stamcelbedrijf bedrijf opende, na enkele keren uitstel, eindelijk de boeken over 2016. Daarbij erkende het management dat Esperite niet genoeg in kas heeft om zijn toekomstplannen uit te voeren.

Nokia

Elders in Europa was er onder meer aandacht voor Nokia. Het technologiebedrijf sloot in Helsinki zo'n 7 procent hoger na nieuws dat het bedrijf een geschil over patentschendingen met het Amerikaanse Apple heeft bijgelegd.

Daimler verloor in Frankfurt 0,8 procent. De Duitse justitie heeft invallen gedaan bij elf kantoren het moederbedrijf van Mercedes-Benz, in verband met een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude met de uitstootgegevens van dieselauto's.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 51,25 dollar per vat. Brentolie werd 0,1 procent duurder en kostte 53,94 dollar per vat. De euro was 1,1226 dollar waard, tegen 1,1230 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag.