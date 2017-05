HeadFirst Source verhoogt omzetdoel

Gepubliceerd op | Views: 117

WILLEMSTAD (AFN) - Fusiebedrijf HeadFirst Source heeft het omzetdoel voor dit jaar met 10 miljoen euro verhoogd naar ten minste 460 miljoen euro. Dat heeft de arbeidsbemiddelaar dinsdag bekendgemaakt op basis van sterke resultaten in het eerste kwartaal.

De verwachte operationele brutowinst (ebitda) wordt gehandhaafd op tenminste 7 miljoen euro. Ook de verwachte winst per aandeel voor amortisatie houdt het bedrijf gelijk op 30 cent.

In het eerste kwartaal nadat de fusie tussen HeadFirst en Source afgerond werd, stegen de opbrengsten van HeadFirst Source autonoom met 8 procent. Dat was mede te danken aan gewonnen aanbestedingen bij onder meer het Ministerie van Economische Zaken, de Koninklijke Bibliotheek en het UWV. De totale omzet in het eerste kwartaal bedroeg 123 miljoen euro.

Headfirst Source zette het afgelopen kwartaal een ebitda in de boeken van 1,6 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebit) kwam uit op 1 miljoen euro.