'Beurzen blijven dicht bij huis'

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam zal dinsdag waarschijnlijk met een kleine min van start gaan. Ook elders in Europa lijkt voor de graadmeters een relatief rustige opening in het verschiet te liggen. Beleggers verwerken onder meer de zelfmoordaanslag in het Britse Manchester waarbij 22 mensen overleden.

Ook blijft de Amerikaanse president Donald Trump voor reuring zorgen. Trump kondigde onder meer aan fors te willen bezuinigen op de overheidsuitgaven. Het gaat onder meer om bezuinigingen op steun en ziektekostenvergoedingen voor arme mensen, landbouwsubsidies en overheidsinstellingen. Ook blijft hij in het nieuws vanwege de perikelen rondom zijn banden met Rusland.

Qua fondsen op het Damrak staat verf- en chemieconcern AkzoNobel nog altijd in de schijnwerpers. Maandag betoogden advocaten van het bestuur van Akzo dat het afwijzen van de avances van de Amerikaanse branchegenoot PPG weloverwogen is. PPG praat later op maandag de Nederlandse pers bij over eventuele vervolgstappen.

ASM International

Verzekeraar Aegon noteert ex-dividend, terwijl het beleggingsadvies voor ArcelorMittal werd opgevoerd bij UBS. Verder staat de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Shell op de rol.

Ook weet ASM International de aandacht op zich gericht. Aandeelhouders van de toeleverancier aan de chipindustrie stemden tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in met alle agendapunten. Ook de gebruikelijke machtiging aan het bestuur om eigen aandelen in te kopen werd goedgekeurd, ondanks de vooraf aangekondigde tegenstem van de kritische aandeelhouder Eminence Capital.

Esperite gaat een rumoerige beursdag tegemoet. Het stamcelbedrijf publiceerde na enkele keren uitstel zijn jaarcijfers over 2016. Daar kwam uit naar voren dat de onderneming problemen heeft met de kasstroom. De afgelopen handelsdagen stond het aandeel Esperite al flink onder druk op Beursplein 5.

Euro

De AEX sloot maandag 0,2 procent hoger op 527,85 punten. De MidKap ging 0,4 procent omhoog naar 792,75 punten. De FTSE in Londen won 0,4 procent, de CAC 40 in Parijs eindigde nagenoeg vlak en de DAX in Frankfurt ging 0,2 procent lager de handel uit.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte voorbeurs 0,5 procent tot 50,87 dollar per vat. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper en kostte 53,60 dollar per vat. De euro was 1,1234 dollar waard, tegen 1,1230 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag.