Nieuwe wet in de maak tegen 'duopolie' KPN en Vodafone

Opnieuw en zoals altijd te laat. De afgelopen 20 jaar heeft de overheid en de rechterlijke macht actief meegewerkt aan het vernietigen van concurrentie in de telecommarkt.

Nu dit is gelukt gaat men een wet maken om het tegen te gaan ?

Mijn bedrijf werd compleet 'gestolen' door de twee giganten waarbij het feit dat KPN voor een deel in handen was van de overheid, hen alleen maar hielp. De rechters staan zijn niet onafhankelijk en werkten mee. De laatste 25 jaar heeft heel Europa veel teveel betaald voor zijn telecomdiensten. De telecombedrijven maakten afspraken en hielden tarieven kunstmatig hoog. De politiek deed niets en werd volledig in de tang gehouden door de lobby machine van deze bedrijven. Daarom is dit wetsvoorstel opnieuw een lachertje. Politici, ....(grotendeels) de meest waardeloze lui onder de mensheid, op deze planeet.