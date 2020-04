S&P verlaagt outlook voor ING

Die ratingbureaus zijn inderdaad schorem. Ik zou best achter deze verlaging kunnen staan als de rating van de VS ook objectief zou worden beoordeeld. Gisteren is de nationale schuld weer met 100 miljard dollar toegenomen, tov de dag daarvoor, tot 24.567 miljard dollar. De rating is echter bij S&P AA+ met stabiele vooruitzichten. Een grof schandaal.