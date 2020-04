Lufthansa voorziet betalingsproblemen in nabije toekomst

quote: mok schreef op 23 april 2020 19:02:

Ik snap je opmerking, maar als dat gebeurd, klapt de beurs in elkaar met alle gevolgen van dien. Laat overheid maar bijspringen, met ECB op achtergrond die rente laag houdt. Op lange termijn terugbetalen, zodat lasten niet te hoog worden voor de onderneming is beste oplossing.

Gaat niet gebeuren; van 2016-2019 was er ruimte genoeg om schuldenbergen veel flinker af te bouwen (Nederland deed het wat dat betreft best goed), alleen daar willen vele landen niet aan in goede tijden. Zie geen reden dat dat in toekomst anders zal gaan.