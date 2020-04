Euronext breidt via Deense overname uit in Noord-Europa

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: Euronext, Europa

AMSTERDAM (AFN) - Beursuitbater Euronext neemt een belang van 70 procent in VP Securities, een Deense aanbieder van aan beurshandel verwante diensten. Ook wordt er een bod neergelegd om de rest van de aandelen in handen te krijgen. Hierbij wordt VP Securities gewaardeerd op omgerekend zo'n 150 miljoen euro.

Met de deal verstevigt het bedrijf achter onder meer de beurs in Amsterdam zijn positie in Noord-Europa. Euronext wil graag een pan-Europees beursbedrijf worden en heeft in de regio al de Noorse aandelenbeurs ingelijfd.

Voor de overdracht van 70 procent van de aandelen is een deal gesloten met de grootste huidige aandeelhouders. Dat zijn de Deense centrale bank en de financiële concerns Danske Bank, Nykredit, Nordea en Jyske Bank. Het hele overnameproces wordt gefinancierd met bestaande middelen en kan waarschijnlijk vroeg in het derde kwartaal afgerond worden.

VP Securities bestaat al sinds 1980 en is vooral bekend als aanbieder van zogeheten post trade-diensten. Beleggers kennen de onderneming ook als zogeheten CSD operator. Vorig jaar was het bedrijf goed voor een omzet van omgerekend ruim 57 miljoen euro. De operationele winst (ebitda) bedroeg bijna 17 miljoen euro.