'Europese luchtvaart wacht nog groter inkomstenverlies'

PARIJS (AFN) - Luchtvaartmaatschappijen in Europa lopen dit jaar naar verwachting 89 miljard dollar aan omzet mis als gevolg van de coronacrisis. Dat voorspelt de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA, die daarmee nog somberder is over de schade van de pandemie dan voorheen.

Vorige maand waarschuwde IATA al dat de virusuitbraak en daarop volgende reisbeperkingen voor 76 miljard dollar aan gederfde inkomsten zouden zorgen. In de nieuwste ramingen gaat de organisatie uit van 55 procent minder vraag naar vliegreizen ten opzichte van vorig jaar.

Ook staan er meer banen op het spel dan eerder gedacht, namelijk 6,7 miljoen tegen 5,6 miljoen in de eerdere schatting. "Elke baan die in de luchtvaartsector wordt gecreëerd, ondersteunt nog eens 24 banen in de bredere economie", benadrukt Rafael Schvartzman, IATA's regionale vice-president voor Europa. "Aangezien luchtvaartmaatschappijen met een ongekende liquiditeitscrisis worden geconfronteerd, hebben we dringend financiële en regelgevende steun van Europese overheden nodig."

IATA was onlangs ook al met herziene schattingen gekomen voor de schade van de coronacrisis voor de luchtvaart wereldwijd.