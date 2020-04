Verkoop nieuwe woningen VS verder gedaald

Nou, met deze trend blijft de beurs nog wel een maandje of 3 doorstijgen....



kopen kopen kopen mensen de beurs kan alleen omhoog we gaan nieuwe records breken... die 626 punten, ach in 1 maand hebben we die geslecht en dan op naar de 700 en door naar de 800 punten. Je bent gek om niet te beleggen !!



Het is feest met zulke mooie cijfers.