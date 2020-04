Gepubliceerd op | Views: 610

INDIANAPOLIS (AFN) - De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly heeft in het afgelopen kwartaal fors meer omzet in de boeken gezet dankzij de sterke vraag naar medicijnen vanwege de coronapandemie. Het verkochte volume lag bijna een vijfde hoger dan een jaar terug. De goede prestaties zijn een reden voor Eli Lilly om zijn winstprognose voor dit jaar op te voeren.

De opbrengsten van Eli Lilly liepen in het eerste kwartaal op tot 5,9 miljard dollar. Dat is een stijging van 15 procent ten opzichte van een jaar eerder. De hogere vraag naar medicijnen voor de behandeling van Covid-19-patiënten bracht in de periode zo'n 250 miljoen dollar extra in het laatje, raamt de farmaceut. Met name verkopen van insuline en een middel tegen diabetes kwamen in versnelling vanwege de pandemie, merkt Eli Lilly.

De nettowinst kwam wel aanzienlijk lager uit dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Toen boekte de farmaceut nog een grote eenmalige bate voor de verkoop van onderdeel Elanco Animal Health. Maar onderliggend gaat het nu wel goed met de winst, vooral dankzij de hogere marktwaardering van twee dochterbedrijven, die aan vaccins tegen Covid-19 werken.

Eli Lilly houdt nog wel een slag om de arm in zijn winstprognose. Die is nu ruimer dan eerder. De farmaceut benadrukt dat de economische en gezondheidsgevolgen van de pandemie onzeker zijn. Die kunnen uiteindelijk ook negatief uitpakken op de resultaten dit jaar. Eli Lilly vreest met name voor een domper vanwege de afnemende aandacht in de gezondheidszorg voor ziektes ongerelateerd aan het longvirus.